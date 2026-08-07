Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Kvalitný, jednoduchý, robustný: Penovací nadstavec Basic 3 pre vysokotlakové čističe s prietokom 900 – 2 500 l/h. Zníženie spotreby čistiaceho prostr. na polovicu s najkvalitnejšou penou.

Náš nový penovací nadstavec Basic 3 má výnimočné parametre a bol vyvinutý špeciálne pre vysokotlakové čističe s funkciou Servo-Control od spoločnosti Kärcher s prietokom 900 až 2 500 litrov vody za hodinu. Tak zabezpečuje napríklad pri súčasnom použití nášho penového čističa úsporu čistiacich prostriedkov o približne 50 percent a zabezpečí pôsobivú kvalitu peny. Robustné základné mosadzné teleso a ďalšie kvalitné materiály garantujú dlhú životnosť. Inteligentné, 3-stupňové dávkovanie pomocou integrovanej membrány účinne zabráni neúmyselnej zmene nastavenia. Stabilný, ergonomický tvar ponúka ďalšiu možnosť uchopenia na hrdle, široký otvor pre ľahké plnenie a viacchodový závit pre rýchlu výmenu.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 900 - 2500
Veľkosť trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8

Video

Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h náhradný diel

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