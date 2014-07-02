Penové systémy

Kärcher Penovací nadstavec s nádobou

Penovací nadstavec s nádobou

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Kärcher Súprava Inno Foam

Súprava Inno Foam

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Kärcher Súprava Easy Foam

Súprava Easy Foam

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Kärcher Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam

Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam

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Kärcher Nadstavbová súprava – Penovacia tryska

Nadstavbová súprava – Penovacia tryska

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