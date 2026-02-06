Penový filter

Penový filter odpadového vzduchu filtruje jemné čiastočky nečistôt zo vzduchu počas vysávania a je kompatibilný so zariadeniami VC 4 Cordless myHome a VC 4 Cordless Premium myHome.

Penový filter odpadového vzduchu čistí odpadový vzduch odfiltrovaním jemných častíc nečistôt počas vysávania. Kompatibilné so zariadeniami VC 4 Cordless myHome a VC 4 Cordless Premium myHome od Kärcher. Odporúčame vymeniť filter aspoň raz ročne.

Vlastnosti a výhody
Filter s jemnou sieťkou
  • Filtruje jemné nečistoty z nasávaného vzduchu.
Jednoduchá výmena
  • Jednoduchšia výmena penového filtra odpadového vzduchu odstránením krytu filtra.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Sivá
Rozmery (d x š x v) (mm) 75 x 50 x 50
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty