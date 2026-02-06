Penový filter
Penový filter odpadového vzduchu filtruje jemné čiastočky nečistôt zo vzduchu počas vysávania a je kompatibilný so zariadeniami VC 4 Cordless myHome a VC 4 Cordless Premium myHome.
Vlastnosti a výhody
Filter s jemnou sieťkou
- Filtruje jemné nečistoty z nasávaného vzduchu.
Jednoduchá výmena
- Jednoduchšia výmena penového filtra odpadového vzduchu odstránením krytu filtra.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Sivá
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|75 x 50 x 50
Oblasti využitia
- Suché nečistoty