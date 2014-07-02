Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)

Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek.

Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4
Príslušenstvo
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek) náhradný diel

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