Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)
Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.Bez regulácie prietoku.
Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.Bez regulácie prietoku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
Príslušenstvo
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek) náhradný diel
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