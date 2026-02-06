Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold
Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold pre vysokotlakové čističe zaisťuje maximálne pohodlie znížením sily potrebné na držanie.
Výrazne uľahčuje čistenie vysokým tlakom: pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold. Vďaka inovatívnemu mechanizmu COMFORT!Hold sa sila pridržania znižuje až o 50 percent*. To nielenže pôsobí proti napätiu a únave, ale tiež zvyšuje produktivitu. To je obzvlášť dôležité pri dlhodobom používaní a čistení veľkých plôch. Pre ešte efektívnejšie čistenie je možné čistiaci prostriedok aplikovať priamo cez pištoľ, ak má vysokotlakový čistič vstup pre čistiaci prostriedok. Detská poistka tiež uľahčuje zaistenie spúšte pištole a praktický adaptér Quick Connect uľahčuje montáž vysokotlakovej hadice. Pištoľ je vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7. * Pri porovnaní sily potrebnej na držanie spúšte novej pištole Kärcher COMFORT!Hold so štandardnými pištoľami Kärcher. Presná hodnota sa líši v závislosti od použitého zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Mechanizmus COMFORT!Hold
- Uvoľňuje svaly, zvyšuje pohodlie a tým pomáha zvyšovať produktivitu.
Rýchlospojka Quick Connect
- Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Pripojenie - bajonet
- Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku bez pracovného nadstavca priamo cez pištoľ
- Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Preplachovacia tryska priamo na pištoli (bez rozprašovacej rúrky)
- Účinné a rýchle odstránenie uvoľnených nečistôt.
Detská poistka
- Spustenie pištole blokované poistkou.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher v triedach K 2 – K 7 s adaptérom Quick Connect
- Ideálne pre následnú modernizáciu a výmenu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|548 x 191 x 38
Kompatibilné stroje
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- K 2
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 4 Compact
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Home
- K 7 Compact
- K 7 Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact