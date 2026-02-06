Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold

Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold pre vysokotlakové čističe zaisťuje maximálne pohodlie znížením sily potrebné na držanie.

Výrazne uľahčuje čistenie vysokým tlakom: pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold. Vďaka inovatívnemu mechanizmu COMFORT!Hold sa sila pridržania znižuje až o 50 percent*. To nielenže pôsobí proti napätiu a únave, ale tiež zvyšuje produktivitu. To je obzvlášť dôležité pri dlhodobom používaní a čistení veľkých plôch. Pre ešte efektívnejšie čistenie je možné čistiaci prostriedok aplikovať priamo cez pištoľ, ak má vysokotlakový čistič vstup pre čistiaci prostriedok. Detská poistka tiež uľahčuje zaistenie spúšte pištole a praktický adaptér Quick Connect uľahčuje montáž vysokotlakovej hadice. Pištoľ je vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7. * Pri porovnaní sily potrebnej na držanie spúšte novej pištole Kärcher COMFORT!Hold so štandardnými pištoľami Kärcher. Presná hodnota sa líši v závislosti od použitého zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Mechanizmus COMFORT!Hold
  • Uvoľňuje svaly, zvyšuje pohodlie a tým pomáha zvyšovať produktivitu.
Rýchlospojka Quick Connect
  • Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Pripojenie - bajonet
  • Umožňuje pripojenie akéhokoľvek príslušenstva značky Kärcher.
Nanášanie čistiaceho prostriedku bez pracovného nadstavca priamo cez pištoľ
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Preplachovacia tryska priamo na pištoli (bez rozprašovacej rúrky)
  • Účinné a rýchle odstránenie uvoľnených nečistôt.
Detská poistka
  • Spustenie pištole blokované poistkou.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher v triedach K 2 – K 7 s adaptérom Quick Connect
  • Ideálne pre následnú modernizáciu a výmenu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 548 x 191 x 38
Kompatibilné stroje