Pištoľ s ručnou spúšťou
Ergonomická a kompaktná prúdová pištoľ pre systém tryskania suchým ľadom Ice Blaster od Kärcher. Obsahuje 5 m striekaciu hadicu, osvetlenie trysky a systém rýchlej výmeny trysky.
Špeciálne navrhnuté pre bezpečné a pohodlné používanie so systémami čistenia suchým ľadom od spoločnosti Kärcher: Kompaktná a ergonomická prúdová pištoľ s ovládacím káblom nielenže perfektne sedí v ruke, ale disponuje aj uzamykacím systémom spúšte, ktorý účinne zabraňuje náhodnému spusteniu. Aktivácia suchého ľadu pomocou spínača ON/OFF je tiež veľmi užívateľsky prívetivá a ľahko realizovateľná. Komplexná sada obsahuje aj systém rýchlej výmeny trysiek, svetlo trysky, ako aj 5-metrovú robustnú a odolnú striekaciu hadicu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,4