Plošný čistič FR 30 ME

Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitými keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.

FR 30 ME vysokokvalitný čistič povrchov odolný voči horúcej vode s plášťom z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 300 mm, ideálny na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel. Medzi funkcie patrí dvojité keramické ložiská, otočné kolieska, ktoré nezanechávajú stopy a integrované pripojenie sacej hadice na odstraňovanie striekanej vody. Technické údaje: Max. 250 bar, 1300 l/h, 85 ° C. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 300
Pripájací závit M 18
Farba strieborná
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,2
Príslušenstvo
Plošný čistič FR 30 ME náhradný diel

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