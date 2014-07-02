Plošný čistič FR 30 ME
Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitými keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.
FR 30 ME vysokokvalitný čistič povrchov odolný voči horúcej vode s plášťom z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 300 mm, ideálny na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel. Medzi funkcie patrí dvojité keramické ložiská, otočné kolieska, ktoré nezanechávajú stopy a integrované pripojenie sacej hadice na odstraňovanie striekanej vody. Technické údaje: Max. 250 bar, 1300 l/h, 85 ° C. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|300
|Pripájací závit
|M 18
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,2
Kompatibilné stroje
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Príslušenstvo
Plošný čistič FR 30 ME náhradný diel
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