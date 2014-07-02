Plošný čistič FR 50

Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitými keramickými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.

Plošný čistič FR 50 je odolný voči horúcej vode, krytom z nehrdzavejúcej ocele a jeho pracovná šírka je 500 mm, je vhodný na čistenie veľkých plôch. FR 50 je vybavený dvojitými keramickými ložiskami, pohodlnou rukoväťou, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a integrovaným nízkotlakovým dávkovacím systémom čistiaceho prostriedku. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne. Technické údaje: Max. 250 bar, 1800 l/h, 80°C.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 500
Pripájací závit M22 x 1,5
Farba strieborná
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13,9

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Príslušenstvo
Plošný čistič FR 50 náhradný diel

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