Plošný čistič FR 50
Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitými keramickými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.
Plošný čistič FR 50 je odolný voči horúcej vode, krytom z nehrdzavejúcej ocele a jeho pracovná šírka je 500 mm, je vhodný na čistenie veľkých plôch. FR 50 je vybavený dvojitými keramickými ložiskami, pohodlnou rukoväťou, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a integrovaným nízkotlakovým dávkovacím systémom čistiaceho prostriedku. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne. Technické údaje: Max. 250 bar, 1800 l/h, 80°C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|500
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,9
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Kompatibilné stroje
- HDC Advanced
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Príslušenstvo
Plošný čistič FR 50 náhradný diel
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