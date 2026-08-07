Plošný čistič FR 50 Me

Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S keramickými ložiskami, rukoväťou, otočnými kolieskami a dávkovacím systémom čisti.prostriedku.

Čistič plôch FR 50 Me je odolný voči horúcej vode, je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, pracovnú šírku má 500 mm, vhodný na čistenie veľkých plôch. FR 50 Me je vybavený dvojitými keramickými ložiskami, pohodlnou rukoväťou, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a integrovaným nízkotlakovým dávkovacím systémom čistiaceho prostriedku. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne. Technické údaje: Max. 250 bar, 1800 l/h, 80°C.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 500
Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 14
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Plošný čistič FR 50 Me náhradný diel

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