Plošný čistič FR Classic

Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstreku a pracovným tlakom do 150 bar.

FR Classic je Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri s ochranou proti rozstreku. Presviedča pracovným tlakom až do 150 barov a prietokom 600 l na 40 °C zohriatej vody za hodinu. Rešpektujte prosím, že súpravu trysiek je potrebné objednať zvlášť.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M 18
Hmotnosť (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,1
Príslušenstvo
Plošný čistič FR Classic náhradný diel

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