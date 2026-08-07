Plošný čistič FR Classic
Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstreku a pracovným tlakom do 150 bar.
FR Classic je Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri s ochranou proti rozstreku. Presviedča pracovným tlakom až do 150 barov a prietokom 600 l na 40 °C zohriatej vody za hodinu. Rešpektujte prosím, že súpravu trysiek je potrebné objednať zvlášť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,1
Príslušenstvo
Plošný čistič FR Classic náhradný diel
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