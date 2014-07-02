Plošný čistič FRV 30
S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Plošný čistič FRV 30 náhradný diel
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