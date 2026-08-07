Plošný čistič FRV 30 Me

Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.

Antikorový plošný čistič FRV 30 Me umožňuje čistenie horúcou vodou do 85°C. Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch - v interiéri aj exteriéri - ešte efektívnejším. FRV 30 Me je vybavený polyuretánovou odsávacou hadicou s dĺžkou 7,5 m a odolnou voči vysokým teplotám. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a dvojité keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality tohto výkonného plošného čističa. Technické údaje: Max. 250 bar, 1300 l/h. (Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť.)

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,6

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Plošný čistič FRV 30 Me náhradný diel

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