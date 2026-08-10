Podlahová súprava EasyFix
Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu a kompatibilnej univerzálnej utierke na podlahu môžete vymeniť utierku na podlahovej hubici EasyFix bez kontaktu s nečistotami.
Podlahová hubica parného čističa EasyFix je dodávaná s kompatibilnou univerzálnou utierkou na čistenie podláh a zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia na utesnených tvrdých podlahách - dokonca aj v rohoch a pozdĺž okrajov. Vďaka šikovnému systému suchého zipsu je možné univerzálnu utierku na čistenie podlahy rýchlo a jednoducho pripevniť k podlahovej hubici: Jednoducho pritlačte utierku na čistenie podlahy na podlahovú hubicu EasyFix a je pripravená na použitie. Po vyčistení môžete utierku na čistenie podlahy vybrať z podlahovej hubice EasyFix ľahko a bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami: jednoducho stúpte nohou na pútko na utierke a vytiahnite podlahovú hubicu nahor a preč od nej.
Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
- Špeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
- Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Inovatívna technológia lamiel
- Vďaka lamelovej technológii je para rovnomerne rozložená po čistiacej ploche a na utierke na čistenie podlahy.
Flexibilný kĺb hubice
- Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
- Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 115 x 100
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky