Podlahová súprava EasyFix

Vďaka pohodlnému systému suchého zipsu a kompatibilnej univerzálnej utierke na podlahu môžete vymeniť utierku na podlahovej hubici EasyFix bez kontaktu s nečistotami.

Podlahová hubica parného čističa EasyFix je dodávaná s kompatibilnou univerzálnou utierkou na čistenie podláh a zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia na utesnených tvrdých podlahách - dokonca aj v rohoch a pozdĺž okrajov. Vďaka šikovnému systému suchého zipsu je možné univerzálnu utierku na čistenie podlahy rýchlo a jednoducho pripevniť k podlahovej hubici: Jednoducho pritlačte utierku na čistenie podlahy na podlahovú hubicu EasyFix a je pripravená na použitie. Po vyčistení môžete utierku na čistenie podlahy vybrať z podlahovej hubice EasyFix ľahko a bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami: jednoducho stúpte nohou na pútko na utierke a vytiahnite podlahovú hubicu nahor a preč od nej.

Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
  • Špeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
  • Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Inovatívna technológia lamiel
  • Vďaka lamelovej technológii je para rovnomerne rozložená po čistiacej ploche a na utierke na čistenie podlahy.
Flexibilný kĺb hubice
  • Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
  • Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 115 x 100
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky