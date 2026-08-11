Podlahová súprava EasyFix pre SC 1

Čistota bez kontaktu s nečistotami: So sadou na čistenie podláh EasyFix pre SC 1 môžete ručný parný čistič bleskovo premeniť na mop.

Od ručného parného čističa až po mop: Praktická sada na čistenie podláh EasyFix pre SC 1 to umožňuje. Jednoducho pripojte univerzálnu utierku na čistenie podlahy k podlahovej hubici EasyFix pomocou systému suchého zipsu a pripojte hubicu k dvom predlžovacím trubiciam (každá 0,5 m) na SC 1 - a tvrdú podlahu môžete okamžite začať dôkladne čistiť. Univerzálna utierka na čistenie podláh so špeciálnou slučkovou štruktúrou zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienicky čisté výsledky čistenia v rohoch a okrajoch. Sada na čistenie podláh EasyFix je súčasťou štandardnej výbavy SC 1 EasyFix.

Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
  • Špeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Jednoduché pripevnenie podlahovej hubice EasyFix k SC 1
  • Podlahová hubica EasyFix sa dá rýchlo a bez námahy pripevniť k trubici.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
  • Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Inovatívna technológia lamiel
  • Rovnomerné rozvádzanie pary po čistenej ploche a na utierke z mikrovlákna vďaka lamelám.
Flexibilný kĺb hubice
  • Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
  • Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 520 x 115 x 100
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky