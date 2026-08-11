Podlahová súprava EasyFix pre SC 1
Čistota bez kontaktu s nečistotami: So sadou na čistenie podláh EasyFix pre SC 1 môžete ručný parný čistič bleskovo premeniť na mop.
Od ručného parného čističa až po mop: Praktická sada na čistenie podláh EasyFix pre SC 1 to umožňuje. Jednoducho pripojte univerzálnu utierku na čistenie podlahy k podlahovej hubici EasyFix pomocou systému suchého zipsu a pripojte hubicu k dvom predlžovacím trubiciam (každá 0,5 m) na SC 1 - a tvrdú podlahu môžete okamžite začať dôkladne čistiť. Univerzálna utierka na čistenie podláh so špeciálnou slučkovou štruktúrou zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienicky čisté výsledky čistenia v rohoch a okrajoch. Sada na čistenie podláh EasyFix je súčasťou štandardnej výbavy SC 1 EasyFix.
Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
- Špeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Jednoduché pripevnenie podlahovej hubice EasyFix k SC 1
- Podlahová hubica EasyFix sa dá rýchlo a bez námahy pripevniť k trubici.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
- Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Inovatívna technológia lamiel
- Rovnomerné rozvádzanie pary po čistenej ploche a na utierke z mikrovlákna vďaka lamelám.
Flexibilný kĺb hubice
- Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
- Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|520 x 115 x 100
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky