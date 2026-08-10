Podlahové utierky EasyFix z mikrovlákna, abrazívne, 2 ks
Abrazívne utierky EasyFix odstraňujú odolné škvrny aj z kamenných podláh odolných proti poškriabaniu. Systém suchého zipsu umožňuje ľahké pripevnenie a odstránenie bez kontaktu s nečistotami.
So sadou abrazívnych podlahových utierok EasyFix zmiznú všetky škvrny aj z kamenných podláh odolných proti poškriabaniu. Sada obsahuje 2 savé podlahové utierky vyrobené z mikrovlákna, ktoré umožňujú vynikajúce a hygienické výsledky čistenia. Podlahové utierky sa jednoducho pritlačia na podlahovú hubicu parného čističa EasyFix pomocou systému suchého zipsu. Obzvlášť ľahké je ich odstránene z podlahovej hubice bez kontaktu s nečistotami. Utierky je možné prať v práčke pri 60 ° C.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|100 % Polyester
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parný mop SC 3 Upright EasyFix
- Parný mop SC 3 Upright EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Upright EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky