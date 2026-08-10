Podlahové utierky EasyFix z mikrovlákna, abrazívne, 2 ks

Abrazívne utierky EasyFix odstraňujú odolné škvrny aj z kamenných podláh odolných proti poškriabaniu. Systém suchého zipsu umožňuje ľahké pripevnenie a odstránenie bez kontaktu s nečistotami.

So sadou abrazívnych podlahových utierok EasyFix zmiznú všetky škvrny aj z kamenných podláh odolných proti poškriabaniu. Sada obsahuje 2 savé podlahové utierky vyrobené z mikrovlákna, ktoré umožňujú vynikajúce a hygienické výsledky čistenia. Podlahové utierky sa jednoducho pritlačia na podlahovú hubicu parného čističa EasyFix pomocou systému suchého zipsu. Obzvlášť ľahké je ich odstránene z podlahovej hubice bez kontaktu s nečistotami. Utierky je možné prať v práčke pri 60 ° C.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 100 % Polyester
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 112 x 18
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Kamenné podlahy
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky