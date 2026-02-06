Podporná rukoväť pre SE
Ergonomická podporná rukoväť je ideálnym doplnkom pre pohodlné čistenie veľkých plôch kobercov pomocou tepovačov Kärcher.
Vďaka ergonomickej podpornej rukoväti je čistenie veľkých plôch kobercov pomocou tepovačov Kärcher mimoriadne pohodlné. Podlahovú hubicu na tepovanie je tak možné viesť veľmi ľahko a presne súčasne. Po jednoduchom pripevnení k rozprašovacej trubici umožňuje prídavná rukoväť pohodlné obojručné ovládanie pre ľavákov aj pravákov. Vhodné pre všetky tepovače-extraktory Kärcher rady SE 4, SE 5 a SE 6.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Ergonomická rukoväť vhodná pre ľavákov a pravákovPohodlné použitie vďaka obojstrannej prevádzke.
Výškovo nastaviteľná rukoväťPolohu rukoväte je možné individuálne nastaviť podľa výšky používateľa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|121 x 66 x 127