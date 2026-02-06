Podporná rukoväť pre SE

Ergonomická podporná rukoväť je ideálnym doplnkom pre pohodlné čistenie veľkých plôch kobercov pomocou tepovačov Kärcher.

Vďaka ergonomickej podpornej rukoväti je čistenie veľkých plôch kobercov pomocou tepovačov Kärcher mimoriadne pohodlné. Podlahovú hubicu na tepovanie je tak možné viesť veľmi ľahko a presne súčasne. Po jednoduchom pripevnení k rozprašovacej trubici umožňuje prídavná rukoväť pohodlné obojručné ovládanie pre ľavákov aj pravákov. Vhodné pre všetky tepovače-extraktory Kärcher rady SE 4, SE 5 a SE 6.

Vlastnosti a výhody
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Ergonomická rukoväť vhodná pre ľavákov a pravákov
Pohodlné použitie vďaka obojstrannej prevádzke.
Výškovo nastaviteľná rukoväť
Polohu rukoväte je možné individuálne nastaviť podľa výšky používateľa.
Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 121 x 66 x 127