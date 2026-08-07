Power tryska 0°, 040

Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.

Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 40
Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Kompatibilné stroje
Power tryska 0°, 040 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher