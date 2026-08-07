Power tryska 0°, 045

Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.

Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 45
Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Kompatibilné stroje
Power tryska 0°, 045 náhradný diel

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