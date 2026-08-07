Power tryska 0°, 050

Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.

Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 50
Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Kompatibilné stroje