Power tryska 15°, 055

Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.

Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 55
Uhol (°) 15
Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Kompatibilné stroje
Power tryska 15°, 055 náhradný diel

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