Power tryska 25°, 050

Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.

Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 50
Uhol (°) 25
Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná