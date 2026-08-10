Power tryska 40°, 055
Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy
Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|55
|Uhol (°)
|40
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|strieborná
Kompatibilné stroje
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Power tryska 40°, 055 náhradný diel
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