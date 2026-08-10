Power tryska 40°, 055

Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy

Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 55
Uhol (°) 40
Pripájací závit EASY!Lock
Farba strieborná
Power tryska 40°, 055 náhradný diel

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