Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný, 1050 mm, otočný
1050 mm tyčový pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele (ručné spojenie) s ergonomickou rukoväťou pre jednoduché používanie a ochranu. Otočné o 360° pod tlakom.
1050 mm tyčový pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele (ručné spojenie) s ergonomickou rukoväťou pre jednoduché používanie a ochranu. Otočné o 360° pod tlakom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. pracovný tlak (bar)
|300
|Dĺžka (mm)
|1050
|Teplota (°C)
|max. 155
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Rukoväť
|otočný
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9