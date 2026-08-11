Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný, 1050 mm, otočný

1050 mm tyčový pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele (ručné spojenie) s ergonomickou rukoväťou pre jednoduché používanie a ochranu. Otočné o 360° pod tlakom.

1050 mm tyčový pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele (ručné spojenie) s ergonomickou rukoväťou pre jednoduché používanie a ochranu. Otočné o 360° pod tlakom.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 300
Dĺžka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Rukoväť otočný
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9