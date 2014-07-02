Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný

Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický

Pracovné nadstavce v rôznych dĺžkových vyhotoveniach, antikorové s ručným závitovým spojom. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, ktorá zabezpečuje optimálnu manipuláciu a izoláciu. Pod tlakom otočná o 360°.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 300
Dĺžka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit M22 x 1,5
Rukoväť otočný
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1