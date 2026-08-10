Pracovný nadstavec 1050mm Classic, 1050 mm

Otočný pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodný aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Kompatibilné stroje