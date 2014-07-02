Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný
Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický
Pracovné nadstavce v rôznych dĺžkových vyhotoveniach, antikorové s ručným závitovým spojom. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, ktorá zabezpečuje optimálnu manipuláciu a izoláciu. Pod tlakom otočná o 360°.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. pracovný tlak (bar)
|300
|Dĺžka (mm)
|1550
|Teplota (°C)
|max. 155
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Rukoväť
|otočný
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,4
Kompatibilné stroje
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St