Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný

Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný, ergonomický

Pracovné nadstavce v rôznych dĺžkových vyhotoveniach, antikorové s ručným závitovým spojom. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, ktorá zabezpečuje optimálnu manipuláciu a izoláciu. Pod tlakom otočná o 360°.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 300
Dĺžka (mm) 250
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Rukoväť otočný
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5

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Kompatibilné stroje
Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný náhradný diel

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