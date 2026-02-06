Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 160
MJ 160 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 4 a K 5: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom.
MJ 160 4-v-1 Multi Jet ponúka 4 rôzne typy striekania v jednom pracovnom nadstavci: prúd čistiaceho prostriedku, plochý vysokotlakový prúd, rotačný prúd a široký plochý prúd. Jednoducho otočte pracovným nadstavcom a vyberte si správny prúd. Časovo náročná výmena pracovného nadstavca už nie je potrebná. Zároveň Multi Jet presvedčí jednoduchou manipuláciou a väčším komfortom pri aplikácii vďaka 25-percentnému zníženiu hmotnosti v porovnaní s jeho predchodcom, Kärcher MJ 3-v-1. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher K 4 a K 5. Univerzálny pomocník pre domácnosť, záhradu a auto.
Vlastnosti a výhody
Vyberte vhodný prúd otáčaním pracovného nadstavca
- Žiadna časovo náročná výmena pracovného nadstavca.
Štyri druhy striekania v jednom pracovnom nadstavci
- Rotačná tryska, vysokotlakový plochý prúd, prúd čistiaceho prostriedku a široký plochý prúd – pre flexibilnú prácu.
S montážnou pomôckou pre pracovný nadstavec
- Pre správnu inštaláciu a aplikáciu.
25% zníženie hmotnosti*
- Väčšie pohodlie a užívateľská prívetivosť.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher K 4 a K 5
- Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 59 x 59
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0). /
* V porovnaní s hmotnosťou predchádzajúceho modelu Kärcher MJ 3-v-1 Multi Jet.
Kompatibilné stroje
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
- Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Ploty
- Fasády malých domov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Oblasti okolo domu a záhrady