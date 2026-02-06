Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 160

MJ 160 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 4 a K 5: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom.

MJ 160 4-v-1 Multi Jet ponúka 4 rôzne typy striekania v jednom pracovnom nadstavci: prúd čistiaceho prostriedku, plochý vysokotlakový prúd, rotačný prúd a široký plochý prúd. Jednoducho otočte pracovným nadstavcom a vyberte si správny prúd. Časovo náročná výmena pracovného nadstavca už nie je potrebná. Zároveň Multi Jet presvedčí jednoduchou manipuláciou a väčším komfortom pri aplikácii vďaka 25-percentnému zníženiu hmotnosti v porovnaní s jeho predchodcom, Kärcher MJ 3-v-1. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher K 4 a K 5. Univerzálny pomocník pre domácnosť, záhradu a auto.

Vlastnosti a výhody
Vyberte vhodný prúd otáčaním pracovného nadstavca
  • Žiadna časovo náročná výmena pracovného nadstavca.
Štyri druhy striekania v jednom pracovnom nadstavci
  • Rotačná tryska, vysokotlakový plochý prúd, prúd čistiaceho prostriedku a široký plochý prúd – pre flexibilnú prácu.
S montážnou pomôckou pre pracovný nadstavec
  • Pre správnu inštaláciu a aplikáciu.
25% zníženie hmotnosti*
  • Väčšie pohodlie a užívateľská prívetivosť.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher K 4 a K 5
  • Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 450 x 59 x 59

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0). /
* V porovnaní s hmotnosťou predchádzajúceho modelu Kärcher MJ 3-v-1 Multi Jet.

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Ploty
  • Fasády malých domov
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Oblasti okolo domu a záhrady