Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 180
MJ 180 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 6 a K 7: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom.
MJ 180 4-v-1 Multi Jet ponúka 4 rôzne typy striekania v jednom pracovnom nadstavci: prúd čistiaceho prostriedku, plochý vysokotlakový prúd, rotačný prúd a široký plochý striekací prúd so zníženým tlakom. Vhodný prúd sa volí jednoduchým otočením pracovného nadstavca, čím sa eliminuje potreba časovo náročnej výmeny nadstavca. Zároveň Multi Jet presvedčí aj z hľadiska ovládateľnosti vďaka svojej o 25 percent nižšej hmotnosti v porovnaní s predchodcom Kärcher, MJ 3-v-1. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher Home & Garden tried K 6 a K 7. Univerzálny pomocník pre domácnosť, záhradu a auto.
Vlastnosti a výhody
Vyberte vhodný prúd otáčaním pracovného nadstavca
- Žiadna časovo náročná výmena pracovného nadstavca.
Štyri druhy striekania v jednom pracovnom nadstavci
- Rotačná tryska, vysokotlakový plochý prúd, prúd čistiaceho prostriedku a široký plochý prúd – pre flexibilnú prácu.
S montážnou pomôckou pre pracovný nadstavec
- Pre správnu inštaláciu a aplikáciu.
25% zníženie hmotnosti¹⁾
- Väčšie pohodlie a užívateľská prívetivosť.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher K 6 a K 7
- Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 59 x 59
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
¹⁾ V porovnaní s hmotnosťou predchádzajúceho modelu Kärcher MJ 3-in-1 multi jet.
Video
Kompatibilné stroje
- Vysokotlakový čisič K 7 Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK
- Vysokotlakový čistič K7 Premium Smart Control Car & Home
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Ploty
- Fasády malých domov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Oblasti okolo domu a záhrady