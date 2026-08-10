Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 180

MJ 180 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 6 a K 7: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom.

MJ 180 4-v-1 Multi Jet ponúka 4 rôzne typy striekania v jednom pracovnom nadstavci: prúd čistiaceho prostriedku, plochý vysokotlakový prúd, rotačný prúd a široký plochý striekací prúd so zníženým tlakom. Vhodný prúd sa volí jednoduchým otočením pracovného nadstavca, čím sa eliminuje potreba časovo náročnej výmeny nadstavca. Zároveň Multi Jet presvedčí aj z hľadiska ovládateľnosti vďaka svojej o 25 percent nižšej hmotnosti v porovnaní s predchodcom Kärcher, MJ 3-v-1. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher Home & Garden tried K 6 a K 7. Univerzálny pomocník pre domácnosť, záhradu a auto.

Vlastnosti a výhody
Vyberte vhodný prúd otáčaním pracovného nadstavca
  • Žiadna časovo náročná výmena pracovného nadstavca.
Štyri druhy striekania v jednom pracovnom nadstavci
  • Rotačná tryska, vysokotlakový plochý prúd, prúd čistiaceho prostriedku a široký plochý prúd – pre flexibilnú prácu.
S montážnou pomôckou pre pracovný nadstavec
  • Pre správnu inštaláciu a aplikáciu.
25% zníženie hmotnosti¹⁾
  • Väčšie pohodlie a užívateľská prívetivosť.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher K 6 a K 7
  • Ideálne pre následnú aktualizáciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 450 x 59 x 59

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
¹⁾ V porovnaní s hmotnosťou predchádzajúceho modelu Kärcher MJ 3-in-1 multi jet.

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Ploty
  • Fasády malých domov
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Oblasti okolo domu a záhrady