Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný

Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, ergonomický

400 mm nerezový pracovný nadstavec s ručným závitovým spojom, ergonomickou rukoväťou pre jednoduchú manipuláciu. Otočný o 360° pod tlakom.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 300
Dĺžka (mm) 400
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Rukoväť otočný
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Kompatibilné stroje
Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný náhradný diel

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