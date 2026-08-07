Pracovný nadstavec
Tryska z nerezovej ocele 600 mm, otočná pod tlakom o 360 ° pre profesionálne vysokotlakové umývačky. Kompatibilné: Všetky profesionálne tlakové čističe Kärcher
Rozprašovače v rôznych dĺžkových verziách, nehrdzavejúca oceľ s ručným skrutkovaním. Ergonomicky tvarované držadlá zaisťujú optimálnu manipuláciu a izoláciu. O 360 ° otočné pod tlakom.
Vlastnosti a výhody
Ergonomické držadlo
- Vysoká životnosť
- Robustný rám z oceľových rúrok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7