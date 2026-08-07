Pracovný nadstavec

Tryska z nerezovej ocele 600 mm, otočná pod tlakom o 360 ° pre profesionálne vysokotlakové umývačky. Kompatibilné: Všetky profesionálne tlakové čističe Kärcher

Rozprašovače v rôznych dĺžkových verziách, nehrdzavejúca oceľ s ručným skrutkovaním. Ergonomicky tvarované držadlá zaisťujú optimálnu manipuláciu a izoláciu. O 360 ° otočné pod tlakom.

Vlastnosti a výhody
Ergonomické držadlo
  • Vysoká životnosť
  • Robustný rám z oceľových rúrok.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Kompatibilné stroje