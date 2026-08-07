Pracovný nadstavec ako náhrada 850mm
Pozinkovaný pracovný nadstavec s ručným skrutkovacím uzáverom pre vysokotlakové čističe radu Classic od Kärcher. Nie je otočný. Dĺžka: 850 mm.
Pre všetky vysokotlakové čističe radu Classic od Kärcher: 850 mm dlhý, pozinkovaný, neotočný pracovný nadstavec. Použiteľné pri teplote vody do 60 °C a pracovnom tlaku do 250 barov. S ručným skrutkovaním, závitom M 22 × 1,5 pre pripojenie k vysokotlakovej pištoli, ako aj závitom M 18 × 1,5 pre pripojenie príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|850 / 50 / 35