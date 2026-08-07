Pracovný nadstavec Classic 1050mm

Vysokotlakový pracovný nadstavec so skrutkovými spojmi M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit M22 x 1,5
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9