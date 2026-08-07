Pracovný nadstavec Classic 1050mm
Vysokotlakový pracovný nadstavec so skrutkovými spojmi M 22 zo série Classic od Kärcher. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (mm)
|1050
|Teplota (°C)
|max. 155
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
Kompatibilné stroje
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St