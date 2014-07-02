Pracovný nadstavec Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5
Multivýkonná tryska s 5 typmi trysiek: tryska čistiaceho prostriedku, vysokotlaková , rotačná tryska, tužková a široká nízkotlaková. Vhodný prúd je možné zvoliť jednoduchým otočením.
Vlastnosti a výhody
5 druhov prúdu
- 5 v 1 vďaka 5 rôznym prúdom vody v jedinom pracovnom nadstavci.
- Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Dobre sa hodí do ruky
- Lepšia manipulácia.
Plynule nastaviteľný
- Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|447 x 57 x 57
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Ploty
