Pracovný nadstavec Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5

Multivýkonná tryska s 5 typmi trysiek: tryska čistiaceho prostriedku, vysokotlaková , rotačná tryska, tužková a široká nízkotlaková. Vhodný prúd je možné zvoliť jednoduchým otočením.

Multi-Power-Jet ponúka 5 druhov prúdu v jednom pracovnom nadstavci: Prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlakový plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Vhodný prúd sa vyberá pohodlným otáčaním. Náročná výmena pracovného nadstavca nie je potrebná. Multi-Power-Jet sa hodí pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K3 - K5. Multitalent použiteľný v dome, v záhrade a na umývanie áut.

Vlastnosti a výhody
5 druhov prúdu
  • 5 v 1 vďaka 5 rôznym prúdom vody v jedinom pracovnom nadstavci.
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Dobre sa hodí do ruky
  • Lepšia manipulácia.
Plynule nastaviteľný
  • Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 447 x 57 x 57

Video

Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Ploty
Pracovný nadstavec Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher