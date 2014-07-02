Pracovný nadstavec na čistenie podvozku

Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.

Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (mm) 700
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,7
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku náhradný diel

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