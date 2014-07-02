Pracovný nadstavec na čistenie podvozku
Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.
Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (mm)
|700
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,7
Kompatibilné stroje
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku náhradný diel
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