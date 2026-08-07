Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žľabov

S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žľabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.

S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žľabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Kompatibilné stroje