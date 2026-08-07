Pracovný nadstavec na čistenie žľabov

Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (mm) 960
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Kompatibilné stroje
Pracovný nadstavec na čistenie žľabov náhradný diel

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