Pracovný nadstavec Power Control 027
Pracovný nadstavec PowerControl s veľkosťou trysky 027 umožňuje plynulé prestavovanie tlaku priamo na úchyte, a tým exaktné prispôsobenie výkonu príslušnej úlohe.
Ideálna alternatíva pre váš vysokotlakový čistič bez funkcie Servo Control: Náš pracovný nadstavec PowerControl 027 s patentovanou kontúrou Power tryska pre zvýšenie čistiaceho výkonu až o 40 percent disponuje plynulým a veľmi jednoduchým prestavovaním tlaku v mieste uchopenia nadstavca. Takto môžete navzájom precízne prispôsobiť čistiaci výkon a čistiacu úlohu počas práce. Cez integrovaný nízkotlakový režim je možné nanášať čistiaci prostriedok. Výsledok je možné optimalizovať aj prestavením úrovní prúdu, čím je zakaždým zabezpečený vhodný pracovný uhol.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
Video
Kompatibilné stroje
Pracovný nadstavec Power Control 027 náhradný diel
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