Pracovný nadstavec Power Control 034

Jednoducho dosiahnuteľné a presné prestavovanie tlaku počas práce: pomocou pracovného nadstavca PowerControl s veľkosťou trysky 034 prispôsobíte pracovný tlak plynulo a rýchlo každej úlohe.

Náš pracovný nadstavec PowerControl 034 vám umožní kedykoľvek a bezstupňovo prispôsobiť čistiaci výkon vášho vysokotlakového čističa príslušnej úlohe. Či potrebujete viac alebo menej tlaku: Patentovaná kontúra Power trysky Kärcher zvyšuje čistiaci výkon až o 40 percent. Tlak sa prestavuje priamo v mieste úchytu a počas práce sa veľmi jednoducho ovláda. Na cielené nanášanie čistiacich prostriedkov je integrovaný nízkotlakový režim, zatiaľ čo prestavovanie úrovne striekania vždy zaručí správny pracovný uhol.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2

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Pracovný nadstavec Power Control 034 náhradný diel

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