Pracovný nadstavec Power Control 034
Jednoducho dosiahnuteľné a presné prestavovanie tlaku počas práce: pomocou pracovného nadstavca PowerControl s veľkosťou trysky 034 prispôsobíte pracovný tlak plynulo a rýchlo každej úlohe.
Náš pracovný nadstavec PowerControl 034 vám umožní kedykoľvek a bezstupňovo prispôsobiť čistiaci výkon vášho vysokotlakového čističa príslušnej úlohe. Či potrebujete viac alebo menej tlaku: Patentovaná kontúra Power trysky Kärcher zvyšuje čistiaci výkon až o 40 percent. Tlak sa prestavuje priamo v mieste úchytu a počas práce sa veľmi jednoducho ovláda. Na cielené nanášanie čistiacich prostriedkov je integrovaný nízkotlakový režim, zatiaľ čo prestavovanie úrovne striekania vždy zaručí správny pracovný uhol.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
Video
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
Pracovný nadstavec Power Control 034 náhradný diel
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