Pracovný nadstavec Power Control 038

Rýchle, jednoduché, presné, plynulé prestavovanie tlaku priamo v mieste úchytu: pracovný nadstavec PowerControl s veľkosťou trysky 038 pre presné prispôsobenie pracovného tlaku danej úlohe.

S patentovanou kontúrou Power trysky pre zvýšenie čistiaceho výkonu až o 40 percent predstavuje náš pracovný nadstavec PowerControl 038 alternatívu k strojom s funkciou Servo Control. Bez prerušovania práce jednoducho prispôsobíte vďaka plynulému prestavovaniu tlaku čistiaci výkon príslušným potrebám. Čistiace prostriedky sa nanášajú v špeciálnom nízkotlakovom režime, zatiaľ čo optimálny pracovný uhol sa nastavuje pomocou integrovaného prestavovania úrovne prúdu. Regulácia je priamo v mieste uchopenia a ovláda sa bez námahy a veľmi jednoucho.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1

Video

Pracovný nadstavec Power Control 038 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher