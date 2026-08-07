Pracovný nadstavec Power Control 038
Rýchle, jednoduché, presné, plynulé prestavovanie tlaku priamo v mieste úchytu: pracovný nadstavec PowerControl s veľkosťou trysky 038 pre presné prispôsobenie pracovného tlaku danej úlohe.
S patentovanou kontúrou Power trysky pre zvýšenie čistiaceho výkonu až o 40 percent predstavuje náš pracovný nadstavec PowerControl 038 alternatívu k strojom s funkciou Servo Control. Bez prerušovania práce jednoducho prispôsobíte vďaka plynulému prestavovaniu tlaku čistiaci výkon príslušným potrebám. Čistiace prostriedky sa nanášajú v špeciálnom nízkotlakovom režime, zatiaľ čo optimálny pracovný uhol sa nastavuje pomocou integrovaného prestavovania úrovne prúdu. Regulácia je priamo v mieste uchopenia a ovláda sa bez námahy a veľmi jednoucho.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
Video
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
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