Pracovný nadstavec PowerControl 042

Náš pracovný nadstavec PowerControl s veľkosťou trysky 042 umožňuje vhodný čistiaci výkon pre každú čistiacu úlohu. Plynulé a presné nastavenie tlaku priamo na dosah ruky.

Toľko, koľko je potrebné, tak málo, ako je to možné: Vďaka plynulo nastaviteľnému tlaku v našom pracovnom nadstavci PowerControl 042 môžete teraz optimálne prispôsobiť čistiaci výkon príslušnému čistiacemu procesu bez prerušenia práce. Ergonomicky umiestnené v oblasti priameho uchopenia, takže nastavenie je možné bez námahy. Patentovaná kontúra trysky Power od spoločnosti Kärcher zvyšuje účinnosť čistenia o ďalších 40 percent. Špeciálny nízkotlakový režim umožňuje cielenú spotrebu čistiacich prostriedkov a vďaka inovatívnemu nastaveniu úrovne prúdenia je možné ľahko upraviť aj pracovný uhol.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1

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