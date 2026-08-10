Pracovný nadstavec PowerControl 042
Náš pracovný nadstavec PowerControl s veľkosťou trysky 042 umožňuje vhodný čistiaci výkon pre každú čistiacu úlohu. Plynulé a presné nastavenie tlaku priamo na dosah ruky.
Toľko, koľko je potrebné, tak málo, ako je to možné: Vďaka plynulo nastaviteľnému tlaku v našom pracovnom nadstavci PowerControl 042 môžete teraz optimálne prispôsobiť čistiaci výkon príslušnému čistiacemu procesu bez prerušenia práce. Ergonomicky umiestnené v oblasti priameho uchopenia, takže nastavenie je možné bez námahy. Patentovaná kontúra trysky Power od spoločnosti Kärcher zvyšuje účinnosť čistenia o ďalších 40 percent. Špeciálny nízkotlakový režim umožňuje cielenú spotrebu čistiacich prostriedkov a vďaka inovatívnemu nastaveniu úrovne prúdenia je možné ľahko upraviť aj pracovný uhol.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
Video
Kompatibilné stroje
Pracovný nadstavec PowerControl 042 náhradný diel
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