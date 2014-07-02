Pracovný nadstavec pre potravinárstvo, 1050 mm, otočný
Sivý, otočný potravinársky pracovný nadstavec pre použitie v oblasti stravovania. Všetky diely vedúce vodu sú z materiálov vhodných na použitie v potravinárskej oblasti.
Sivý, otočný potravinársky pracovný nadstavec pre použitie v oblasti stravovania. Všetky diely vedúce vodu sú z materiálov vhodných na použitie v potravinárskej oblasti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. pracovný tlak (bar)
|300
|Dĺžka (mm)
|1050
|Teplota (°C)
|max. 155
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Rukoväť
|otočný
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1