Pracovný nadstavec pre potravinárstvo, 1050 mm, otočný

Sivý, otočný potravinársky pracovný nadstavec pre použitie v oblasti stravovania. Všetky diely vedúce vodu sú z materiálov vhodných na použitie v potravinárskej oblasti.

Sivý, otočný potravinársky pracovný nadstavec pre použitie v oblasti stravovania. Všetky diely vedúce vodu sú z materiálov vhodných na použitie v potravinárskej oblasti.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 300
Dĺžka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit M22 x 1,5
Rukoväť otočný
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1