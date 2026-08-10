Pracovný nadstavec TR 600mm, 600 mm

Pracovný nadstavec Classic s ergonomickou rukoväťou v robustnom a vysokokvalitnom nerezovom prevedení. Vhodné aj pre horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (mm) 600
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Kompatibilné stroje