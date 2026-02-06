Pracovný nadstavec Vario Power VP 135

Pracovný nadstavec Vario Power VP 135 pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca.

VP 135 Vario Power Jet ponúka plynule nastaviteľný tlak jednoduchým otáčaním pracovného nadstavca, čím sa zabezpečí správne nastavenie tlaku pre každú aplikáciu – od jemného až po silný. Ideálny na efektívne a pohodlné čistenie menších plôch okolo domu a záhrady, napríklad na použitie na stenách, chodníkoch, plotoch alebo vozidlách. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K 2 a K 3.

Vlastnosti a výhody
Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním
  • Jednoduchá manipulácia.
Vysokotlakový až nízkotlakový prúd
  • Prispôsobenie tlaku príslušnej čistiacej úlohe.
Úspora času
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Kompatibilné so všetkými tlakovými čističmi Kärcher K 2 a K 3
  • Ideálne na dodatočnú modernizáciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 449 x 43 x 43

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Ploty
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Oblasti okolo domu a záhrady