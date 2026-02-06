Pracovný nadstavec Vario Power VP 135
Pracovný nadstavec Vario Power VP 135 pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca.
VP 135 Vario Power Jet ponúka plynule nastaviteľný tlak jednoduchým otáčaním pracovného nadstavca, čím sa zabezpečí správne nastavenie tlaku pre každú aplikáciu – od jemného až po silný. Ideálny na efektívne a pohodlné čistenie menších plôch okolo domu a záhrady, napríklad na použitie na stenách, chodníkoch, plotoch alebo vozidlách. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K 2 a K 3.
Vlastnosti a výhody
Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním
- Jednoduchá manipulácia.
Vysokotlakový až nízkotlakový prúd
- Prispôsobenie tlaku príslušnej čistiacej úlohe.
Úspora času
- Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Kompatibilné so všetkými tlakovými čističmi Kärcher K 2 a K 3
- Ideálne na dodatočnú modernizáciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|449 x 43 x 43
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
- Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Ploty
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Oblasti okolo domu a záhrady