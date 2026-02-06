Pracovný nadstavec Vario Power VP 160

Pracovný nadstavec Vario Power VP 160 pre vysokotlakové čističe tried K 4 a K 5. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca.

VP 160 Vario Power Jet ponúka plynule nastaviteľný tlak jednoduchým otáčaním pracovného nadstavca, čím sa zabezpečí správne nastavenie tlaku pre každú aplikáciu – od jemného až po silný. To citeľne zvyšuje vašu efektivitu a pracovný komfort pri každej aplikácii. Ideálny na čistenie menších plôch okolo domu a záhrady, napríklad na použitie na stenách, chodníkoch, plotoch alebo vozidlách. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K 4 a K 5.

Vlastnosti a výhody
Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním
  • Jednoduchá manipulácia.
Vysokotlakový až nízkotlakový prúd
  • Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Úspora času
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher K 4 a K 5
  • Ideálne na dodatočnú modernizáciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 449 x 43 x 43

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Fasády malých domov
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Chodníky okolo domu
  • Ploty
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Oblasti okolo domu a záhrady