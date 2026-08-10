Pracovný nadstavec Vario Power VP 180

Pracovný nadstavec Vario Power VP 180 pre vysokotlakové čističe tried K 6 a K 7. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca.

VP 180 Vario Power Jet s nastaviteľnou reguláciou tlaku, ktorú je možné meniť jednoduchým otočením pracovného nadstavca, čím sa zabezpečí správne nastavenie tlaku pre každé použitie – od jemného až po silný. Ideálny na pohodlné a efektívne čistenie menších plôch okolo domu a záhrady, napríklad na použitie na stenách, chodníkoch, plotoch alebo vozidlách. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K 6 a K 7.

Vlastnosti a výhody
Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním
  • Jednoduchá manipulácia
Vysokotlakový až nízkotlakový prúd
  • Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Úspora času
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Nanášanie čistiaceho prostriedku bez pracovného nadstavca priamo cez pištoľ
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher K 6 a K 7
  • Ideálne na dodatočnú modernizáciu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 449 x 43 x 43

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Fasády malých domov
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Chodníky okolo domu
  • Ploty
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Oblasti okolo domu a záhrady