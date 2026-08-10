Pracovný nadstavec Vario Power VP 180
Pracovný nadstavec Vario Power VP 180 pre vysokotlakové čističe tried K 6 a K 7. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca.
VP 180 Vario Power Jet s nastaviteľnou reguláciou tlaku, ktorú je možné meniť jednoduchým otočením pracovného nadstavca, čím sa zabezpečí správne nastavenie tlaku pre každé použitie – od jemného až po silný. Ideálny na pohodlné a efektívne čistenie menších plôch okolo domu a záhrady, napríklad na použitie na stenách, chodníkoch, plotoch alebo vozidlách. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher K 6 a K 7.
Vlastnosti a výhody
Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním
- Jednoduchá manipulácia
Vysokotlakový až nízkotlakový prúd
- Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Úspora času
- Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Nanášanie čistiaceho prostriedku bez pracovného nadstavca priamo cez pištoľ
- Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher K 6 a K 7
- Ideálne na dodatočnú modernizáciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|449 x 43 x 43
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Fasády malých domov
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Chodníky okolo domu
- Ploty
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Oblasti okolo domu a záhrady