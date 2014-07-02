Predčisťovací filter čerpadla, malý

Predfilter na ochranu záhradných čerpadiel, domácich vodných automatov a domácich vodární pred hrubou špinou alebo pieskom.

Predfilter pre všetky bežné záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne - hlavne pre stroje bez integrovaného filtra s prietokom do 3.000 l/h. Predfilter účinne chráni čerpadlo pred veľkými nečistotami alebo pieskom a zvyšuje tak životnosť. Filtračná vložka sa dá vybrať a vyčistiť. Veľkosť očiek jemného filtra je 250 µm (0,25 mm). Predfilter sa hodí pre všetky uvedené čerpadlá s pripájacím závitom G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
Vyberateľný filter
  • Filter sa môže čistiť pod tečúcou vodou a dá sa opakovane používať.
Predčisťovací filter čerpadla, malý
  • Pre čerpadlá s prietokom vody do 4 000 l/h.
Predčisťovací filter
  • Na prídavnú ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt a pieskom
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosti Veľkosť ôk do 4 000 l / h: 250 μm (0,25 mm)
Veľkosť ôk (mm) 0,25
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 122 x 189 x 194
Oblasti využitia
  • Filtrácia nečistôt z vody
Predčisťovací filter čerpadla, malý náhradný diel

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