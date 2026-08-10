Predčisťovací filter, veľký

Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo pieskom. Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.

Predfilter sa hodí pre všetky bežné záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne s pripájacím závitom G1 (33,3 mm) – hlavne pre stroje bez integrovaného filtra s prietokom do 6 000 l/h. Predfilter účinne chráni čerpadlo pred veľkými nečistotami alebo pieskom a zvyšuje tak životnosť. Filtračná vložka sa dá vybrať a vyčistiť. Veľkosť očiek jemného filtra je 250 µm (0,25 mm). Princíp radiálneho tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP umožňuje jednoduchú montáž, spoľahlivo utesňuje a zaručuje tak bezporuchovú prevádzku čerpadla.

Vlastnosti a výhody
Vyberateľný filter
  • Filter sa môže čistiť pod tečúcou vodou a dá sa opakovane používať.
Predčisťovací filter čerpadla, veľký
  • Pre čerpadlá s prietokom vody do 6 000 l/h.
Predčisťovací filter
  • Na prídavnú ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt a pieskom.
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosti Veľkosť ôk do 6 000 l / h: 250 μm (0,25 mm)
Tlak (bar) 8
Veľkosť ôk (mm) 0,25
Veľkosť závitu G1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 220 x 316

Výbava

  • Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Oblasti využitia
  • Filtrácia nečistôt z vody