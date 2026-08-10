Predčisťovací filter, veľký
Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo pieskom. Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.
Predfilter sa hodí pre všetky bežné záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne s pripájacím závitom G1 (33,3 mm) – hlavne pre stroje bez integrovaného filtra s prietokom do 6 000 l/h. Predfilter účinne chráni čerpadlo pred veľkými nečistotami alebo pieskom a zvyšuje tak životnosť. Filtračná vložka sa dá vybrať a vyčistiť. Veľkosť očiek jemného filtra je 250 µm (0,25 mm). Princíp radiálneho tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP umožňuje jednoduchú montáž, spoľahlivo utesňuje a zaručuje tak bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Vlastnosti a výhody
Vyberateľný filter
- Filter sa môže čistiť pod tečúcou vodou a dá sa opakovane používať.
Predčisťovací filter čerpadla, veľký
- Pre čerpadlá s prietokom vody do 6 000 l/h.
Predčisťovací filter
- Na prídavnú ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt a pieskom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|Veľkosť ôk do 6 000 l / h: 250 μm (0,25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Veľkosť ôk (mm)
|0,25
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 220 x 316
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Filtrácia nečistôt z vody