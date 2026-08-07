Predĺženie pracovného nadstavca, 1000 mm

Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 300
Dĺžka (mm) 1000
Teplota (°C) max. 155
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6

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